«Барселона» объявила, что Левандовски успешно прошёл медосмотр

Польский форвард Роберт Левандовски успешно справляется со всеми формальностями на своем пути в желанный клуб - «Барселону». Пресс-служба каталонцев сообщила, что Роберт прошел медицинский осмотр в своем новом клубе - процедура, которая подтверждает оптимальную форму игрока перед заключением соглашения.

Левандовски сейчас находится в США и прошел медосмотр именно там - «Барселона» готовится к важному товарищескому турниру, в рамках которого она сразится с туринским «Ювентусом» и мадридским «Реалом».

Левандовски подпишет с «Барселоной» контракт по формуле «3+1» - трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон.