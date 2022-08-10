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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски надеется на тёплый приём в случае приезда с «Барселоной» в Мюнхен

10 Августа 2022 • 02:28 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Роберт Левандовски высказался на тему возможной встречи с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Переход Левандовски в каталонский клуб был осуществлён не самым мирным путём: нападающий долго требовал продать его, открыто заявляя о нежелании выступать за «Баварию».

«Как меня встретят на «Альянц Арене»? Не знаю, но хотелось бы верить, что это будет тёплая встреча. У меня останутся только положительные воспоминания о времени, проведённом в «Баварии». Наша общая история навсегда заняла место в моём сердце», – заявил 33-летний поляк, менее месяца назад подписавший с «Барселоной» соглашение до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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