Левандовски надеется на тёплый приём в случае приезда с «Барселоной» в Мюнхен

Роберт Левандовски высказался на тему возможной встречи с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Переход Левандовски в каталонский клуб был осуществлён не самым мирным путём: нападающий долго требовал продать его, открыто заявляя о нежелании выступать за «Баварию».

«Как меня встретят на «Альянц Арене»? Не знаю, но хотелось бы верить, что это будет тёплая встреча. У меня останутся только положительные воспоминания о времени, проведённом в «Баварии». Наша общая история навсегда заняла место в моём сердце», – заявил 33-летний поляк, менее месяца назад подписавший с «Барселоной» соглашение до лета 2026 года.