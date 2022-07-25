Пике освистывали каждый раз, когда он принимал мяч во время игры с «Реалом»

Защитника «Барселоны» Херарда Пике освистывали во время матча каталонского суперклуба с «Реалом».То, что его освистывают, в принципе, само по себе новостью не является. То, что Пике освистали поклонники «Реала», также новостью не стало.

А вот то, что его освистывали как поклонники «Барсы», так и фанаты «Реала» - это новость. Причина проста - личная жизнь игрока, который, как считает общество, изменил своей супруге, колумбийской певице Шакире.

Сейчас Пике, как мы уже сообщали, раздумывает над переездом в США, чтобы быть поближе к семье и, возможно, заработать прощение своей второй половинки.