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Пике освистывали каждый раз, когда он принимал мяч во время игры с «Реалом»

25 Июля 2022 • 20:02 Комментировать (1)
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Защитника «Барселоны» Херарда Пике освистывали во время матча каталонского суперклуба с «Реалом».То, что его освистывают, в принципе, само по себе новостью не является. То, что Пике освистали поклонники «Реала», также новостью не стало.

А вот то, что его освистывали как поклонники «Барсы», так и фанаты «Реала» - это новость. Причина проста - личная жизнь игрока, который, как считает общество, изменил своей супруге, колумбийской певице Шакире.

Сейчас Пике, как мы уже сообщали, раздумывает над переездом в США, чтобы быть поближе к семье и, возможно, заработать прощение своей второй половинки.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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