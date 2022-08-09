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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ван дер Варт беспощаден к «Барселоне» из-за ситуации с Френки де Йонгом

09 Августа 2022 • 14:29 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.19 7.00 15.00
13.08 22:00

Бывший нидерландский полузащитник Рафаэл ван дер Варт удивлен ситуацией с «Барселоной», которая пытается снизить зарплату Френки де Йонга. Он считает, что каталонский клуб ведет себя некорректно по отношению к своим игрокам. Ван дер Варт в ходе своей карьеры успел поиграть и в Испании - сперва за мадридский «Реал», потом за «Бетис».

- Кто вступится за игроков? Это смешно, они покупают игроков, проводят громкие презентации, но не могут оплачивать их, - цитирует ван дер Варта NOS.

Полузащитник Френки де Йонг выступает в «Барселоне» с 2019 года, ранее он защищал цвета амстердамского «Аякса».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафаэль Ван Дер Варт Френки де Йонг
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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