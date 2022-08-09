Ван дер Варт беспощаден к «Барселоне» из-за ситуации с Френки де Йонгом

Бывший нидерландский полузащитник Рафаэл ван дер Варт удивлен ситуацией с «Барселоной», которая пытается снизить зарплату Френки де Йонга. Он считает, что каталонский клуб ведет себя некорректно по отношению к своим игрокам. Ван дер Варт в ходе своей карьеры успел поиграть и в Испании - сперва за мадридский «Реал», потом за «Бетис».

- Кто вступится за игроков? Это смешно, они покупают игроков, проводят громкие презентации, но не могут оплачивать их, - цитирует ван дер Варта NOS.

Полузащитник Френки де Йонг выступает в «Барселоне» с 2019 года, ранее он защищал цвета амстердамского «Аякса».