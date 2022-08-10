«Барселона» хочет сохранить Депая либо Обамеянга

«Барселона» не готова расстаться сразу с двумя нападающими этим летом.

В настоящий момент клуб ведёт переговоры с Мемфисом Депаем о расторжении контракта, после чего, как ожидается, голландец подпишет соглашение с «Ювентусом». В это же время проходят и переговоры с «Челси» по Пьер-Эмерику Обамеянгу. Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, «сине-гранатовые» не хотят одновременно отпускать и Депая, и Обамеянга – один из двух игроков должен остаться для глубины состава.

Действующий трудовой договор Мемфиса Депая с «Барселоной» рассчитан до 2023 года, а Пьер-Эмерика Обамеянга – до 2025 года.