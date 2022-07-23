«Барселона» решила не приобретать Криштиану Роналду

Гипотетическому переходу португальского нападающего Криштиану Роналду в «Барселону» не суждено состояться, об этом сообщает английское издание The Mirror. Во всяком случае, не суждено состояться сейчас, в нынешнее трансферное окно, уточняет источник.

Роналду недоволен положением вещей в «Манчестер Юнайтед» и хотел бы покинуть клуб, который даже не пробился в Лигу чемпионов. Агент игрока Жорже Мендеш попробовал связаться с «Барселоной» и спросить о перспективах трансфера Роналду туда, но каталонцы ответили тем, что не заинтересованы в сделке.

Свой первый матч в новом сезоне чемпионата Испании «Барселона» сыграет дома 13 августа против «Райо Вальекано».