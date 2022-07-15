«Барселона» представила своего турецкого вундеркинда

Мы уже сообщали в начале июня о том, что «Барселона» пригласила Эмре Демира - 18-летнего турецкого хавбека, который уже стал самым юным автором гола в турецкой Суперлиге. Сегодня он был представлен публике на «Камп Ноу», хотя пока что будет играть во второй команде «Барселоны», которую возглавил Рафа Маркес.

Главный игровой козырь Демира - это прекрасная скорость, но сражаться за место в основной команде с такими парнями, как Гави, Франк Кесси, Педри, Френки де Йонг, он пока что не может.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице высшей лиге испанского чемпионата.