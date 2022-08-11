Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гендиректор «Байера»: «В Германии давно считают, что «Барселона» сошла с ума»

11 Августа 2022 • 10:18 Комментировать (1)
Байер Л
...
Аугсбург
1.32 5.50 9.00
13.08 16:30

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро прокомментировал действия «Барселоны» на трансферном рынке текущим летом.

По мнению Карро, испанский клуб очень рискует своим будущем, ставя сейчас всё на карту.

«Барселона» покупает хлеб на сегодня, но будет голодать завтра. В Германии никто этого не понимает, там давно считают, что они сошли с ума», — цитирует Карро Marca.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб испытывает трудности с регистрацией новичков на предстоящий сезон, а также пытается уговорить некоторых своих футболистов пойти на снижение зарплаты.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Испании «сине-гранатовые» проведут 13 августа против «Райо Вальекано». Начало — в 22:00 по московскому времени.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фернандо Карро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЙЕР Л АУГСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
12:05 · Германия. Бундеслига
Костич прибыл в Турин для прохождения медосмотра в «Ювентусе»
11:34 · Германия. 2-я бундеслига
Экс-игрок «Спартака» подписал контракт с немецким клубом официально
10:50 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» нацелился на футболиста из топ-клуба Бундеслиги
10:18 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера»: «В Германии давно считают, что «Барселона» сошла с ума» 1
09:49 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» дали категоричный ответ по трансферу Кейна
09:33 · Германия. Бундеслига
«Интер» готовит первое предложение по защитнику «Боруссии» Дортмунд
02:16 · Англия. Премьер-лига
Вернер назвал причины перехода из «Челси» в «РБ Лейпциг» 2
10 Августа
21:44 · Германия. Бундеслига
Флик признался, что хотел вернуть Гётце в «Баварию» несколько лет назад
21:35 · Германия. Бундеслига
«Бавария» требует 20 млн евро за одного из своих форвардов
21:15 · Англия. Премьер-лига
Вернер вёл переговоры с английским топ-клубом, прежде чем вернуться в «Лейпциг»
20:45 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Байера»: «Барселона» очень рискует»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Названа ещё одна трансферная цель «Манчестер Сити» из «Боруссии» слухи
08:03 · Германия. Бундеслига
В «Айнтрахте» подтвердили уход Костича
06:17 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» оценили трансфер Вернера
02:43 · Германия. Бундеслига
Маттеус считает, что без Левандовски «Бавария» будет выступать лучше
Все новости
Рекомендуем