Гендиректор «Байера»: «В Германии давно считают, что «Барселона» сошла с ума»

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро прокомментировал действия «Барселоны» на трансферном рынке текущим летом.

По мнению Карро, испанский клуб очень рискует своим будущем, ставя сейчас всё на карту.

«Барселона» покупает хлеб на сегодня, но будет голодать завтра. В Германии никто этого не понимает, там давно считают, что они сошли с ума», — цитирует Карро Marca.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб испытывает трудности с регистрацией новичков на предстоящий сезон, а также пытается уговорить некоторых своих футболистов пойти на снижение зарплаты.

Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата Испании «сине-гранатовые» проведут 13 августа против «Райо Вальекано». Начало — в 22:00 по московскому времени.