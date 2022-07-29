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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «Ювентус» рассматривает покупку форварда «Барселоны», но пока не делал предложения

29 Июля 2022 • 22:26 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.10 12.00
13.08 22:00

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай входит в сферу интересов «Ювентуса» наряду с двумя другими игроками.

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о заинтересованности туринского клуба в подписании голландца, однако заявил, что официальные переговоры пока не стартовали. Депай – лишь один из вероятных вариантов на позицию форварда для «Ювентуса». Две другие цели «бьянконери» – Альваро Мората из мадридского «Атлетико» и Тимо Вернер из лондонского «Челси».

«Барселона» готова продать Депая этим летом, так как не видит для него места в стартовом составе. Судьба трансфера будет зависеть от решения самого игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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