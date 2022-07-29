Романо: «Ювентус» рассматривает покупку форварда «Барселоны», но пока не делал предложения

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай входит в сферу интересов «Ювентуса» наряду с двумя другими игроками.

Всемирно известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил информацию о заинтересованности туринского клуба в подписании голландца, однако заявил, что официальные переговоры пока не стартовали. Депай – лишь один из вероятных вариантов на позицию форварда для «Ювентуса». Две другие цели «бьянконери» – Альваро Мората из мадридского «Атлетико» и Тимо Вернер из лондонского «Челси».

«Барселона» готова продать Депая этим летом, так как не видит для него места в стартовом составе. Судьба трансфера будет зависеть от решения самого игрока.