Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов погасить задолженность «Барселоны» перед де Йонгом

31 Июля 2022 • 13:39 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.53 4.20 6.20
07.08 16:00

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз попытается уговорить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга на переезд в Англию, сообщает Diario Sport.

Напомним, каталонский клуб намерен продать голландца текущим летом, либо убедить его пойти на значительное снижение зарплаты. Однако сам футболист хочет остаться в «Барселоне».

По информации источника, руководство манкунианцев готово не только платить де Йонгу зарплату, которую он получает в испанском клубе сейчас, но и полностью погасить задолженность «Барселоны» перед футболистом, которая составляет примерно 17 миллионов евро.

Если голландец согласится на эти условия, то станет самым высокооплачиваемым игроком «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что интерес к де Йонгу также проявляет лондонский «Челси».  

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл в составе «Барселоны» 45 матчей, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Мангаля официально
14:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду продолжает общаться с «Баварией» и «Атлетико»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов погасить задолженность «Барселоны» перед де Йонгом 1
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решительно настроен приобрести Фофана
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола не отпускают в «Челси» слухи
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов отпустить Ло Чельсо в «Наполи»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Холанн - худший игрок матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 6
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» предложили форварда на замену Бензема
09:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп - рекордсмен по победам над Гвардиолой
07:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о поражении от «Ливерпуля» в Суперкубке
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» покупает нового вратаря за 15 миллионов
07:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет платить большую часть зарплаты Кепы в «Наполи»
07:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на результат матча «Арсенал» - «Севилья»
06:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в Суперкубке
06:40 · Англия. Премьер-лига
Зинченко назвал позицию, на какую его купил «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем