«Манчестер Юнайтед» готов погасить задолженность «Барселоны» перед де Йонгом

«Манчестер Юнайтед» в очередной раз попытается уговорить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга на переезд в Англию, сообщает Diario Sport.

Напомним, каталонский клуб намерен продать голландца текущим летом, либо убедить его пойти на значительное снижение зарплаты. Однако сам футболист хочет остаться в «Барселоне».

По информации источника, руководство манкунианцев готово не только платить де Йонгу зарплату, которую он получает в испанском клубе сейчас, но и полностью погасить задолженность «Барселоны» перед футболистом, которая составляет примерно 17 миллионов евро.

Если голландец согласится на эти условия, то станет самым высокооплачиваемым игроком «красных дьяволов». Ранее сообщалось, что интерес к де Йонгу также проявляет лондонский «Челси».

В минувшем сезоне 25-летний полузащитник провёл в составе «Барселоны» 45 матчей, забив четыре гола и отдав пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нидерландов в 60 миллионов евро.