Новичок «МЮ» Лисандро Мартинес: «Тен Хаг очень помог мне стать лучше»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, недавно перешедший из амстердамского «Аякса», поделился мыслями об Эрике тен Хаге.

Именно под руководством голландца Мартинес сделал себе имя в «Аяксе», а теперь по его же инициативе получил возможность проявить себя в «Манчестер Юнайтед».

«Я работал под началом тен Хага три года в «Аяксе», поэтому прекрасно знаком с его футбольным видением. Эрик очень помог мне стать лучше, он очень важен для моей карьеры. Здорово, что теперь он снова мой тренер.

Тен Хаг ставит очень интенсивный, зрелищный футбол. Он привносит в команду менталитет победителей», – считает аргентинец.