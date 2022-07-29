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Экс-игрок сборной Англии: «МЮ» нужно как можно скорее избавиться от Роналду»

29 Июля 2022 • 23:10 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.50 4.30 6.40
07.08 16:00

Телеэксперт и бывший английский футболист Пол Мерсон призвал «Манчестер Юнайтед» побыстрее расстаться с Криштиану Роналду.

«Он сказал, что хочет уйти, так зачем же его задерживать? – делится мнением Мерсон на страницах Daily Star. – Роналду уже 37 лет, и он не становится моложе. Если тен Хаг хочет реализовать свой план, то начинать нужно как можно быстрее. Для этого «Манчестер Юнайтед» требуется найти нового нападающего на трансферном рынке», – заключил англичанин.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает в следующем году. Португалец пропустил начало предсезонной подготовки по личным причинам.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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