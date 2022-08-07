«Манчестер Юнайтед» включил форварда ПСВ в список желаемых трансферов

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команду может усилить лучший форвард нидерландского ПСВ Коди Гакпо. Интерес к 23-летнему Гакпо проявляют и другие клубы английской Премьер-лиги, в частности, лондонский «Арсенал». Сейчас к нему присоединился и «Манчестер Юнайтед», сообщает английское издание Mirror. Финансовые подробности гипотетической сделки, увы, не сообщаются.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» дебютирует в новом сезоне английской Премьер-лиги, команда тен Хага примет в домашнем матче «Брайтон». В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял только шестое место в чемпионате.