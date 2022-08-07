​Тен Хаг объяснил, почему Роналду не попал в основу «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду начал матч против «Брайтона» на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Эрик тен Хаг объяснил своё решение физическим состоянием звёздного португальца.

«Роналду очень много работает, чтобы достичь нужного уровня физической подготовки. Для этого нужно время, это нормально. Криштиану начал предсезонку только на прошлой неделе.

Когда Роналду будет в форме и сможет попасть в стартовый состав? Я не могу сказать, это зависит от того, как он будет прогрессировать», - слова тен Хага передаёт BBC.

Следить за матчем «МЮ» - «Брайтон» можно в текстовой трансляции.