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​Тен Хаг объяснил, почему Роналду не попал в основу «Манчестер Юнайтед»

07 Августа 2022 • 16:36 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
1:2
Брайтон
1.65 4.00 5.20
2-й тайм

Криштиану Роналду начал матч против «Брайтона» на скамейке запасных «Манчестер Юнайтед». Главный тренер команды Эрик тен Хаг объяснил своё решение физическим состоянием звёздного португальца.

«Роналду очень много работает, чтобы достичь нужного уровня физической подготовки. Для этого нужно время, это нормально. Криштиану начал предсезонку только на прошлой неделе.

Когда Роналду будет в форме и сможет попасть в стартовый состав? Я не могу сказать, это зависит от того, как он будет прогрессировать», - слова тен Хага передаёт BBC.

Следить за матчем «МЮ» - «Брайтон» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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Идет 91 минута Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
Идет 89 минута Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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