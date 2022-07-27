Роналду надеется, что «Манчестер Юнайтед» отпустит его бесплатно

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду надеется найти компромисс со своим клубом.

37-летний португалец заявил о желании уйти, а недавняя дискуссия с главным тренером и руководством «красных дьяволов» не изменила его намерений. Роналду планирует перебраться в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. По данным The Times, форвард надеется, что сможет убедить «Манчестер Юнайтед» отпустить его бесплатно – это значительно повысит интерес к трансферу со стороны других клубов.

В числе претендентов на Криштиану Роналду называются мадридский «Атлетико» и мюнхенская «Бавария», однако оба клуба опровергли слухи о заинтересованности в португальской суперзвезде.