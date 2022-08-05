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Магуайр поддержал Роналду

05 Августа 2022 • 22:28 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.60 4.05 5.70
07.08 16:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался в поддержку своего товарища по команде Криштиану Роналду.

Возможный уход португальского нападающего из «Манчестер Юнайтед» стал одной из самых обсуждаемых тем в футболе после соответствующей просьбы игрока к руководству. Капитан «красных дьяволов» понимает своего одноклубника: «Я знаю, каково это, когда вокруг твоей персоны постоянный ажиотаж, каждый твой шаг обсуждается в СМИ и порождает множество спекуляций. Сейчас Роналду проходит через всё это. Криштиану – выдающийся футболист и отличный человек», – заявил англичанин.

В настоящий момент у 37-летнего форварда нет конкретных предложений от других клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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