В «Манчестер Юнайтед» появится новый играющий тренер

«Манчестер Юнайтед» близок к назначению Тома Хаддлстоуна на должность играющего тренера молодёжного состава.

35-летний полузащитник подпишет с «красными дьяволами» контракт в ближайшее время, сообщает The Athletic. Англичанин пополнит ряды молодёжного состава команды, в котором будет совмещать роли тренера и игрока. Ранее данную должность занимал Пол Макшейн, покинувший клуб в связи с решением сосредоточиться на карьере наставника.

Хаддлстоун известен по выступлениям за «Тоттенхэм» с 2005 по 2013 год. Также хавбек представлял «Дерби Каунти» и «Халл». В общей сложности на счету футболиста 242 матча в Английской премьер-лиге.