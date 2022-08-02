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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» появится новый играющий тренер

02 Августа 2022 • 01:20 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.55 4.15 6.20
07.08 16:00

«Манчестер Юнайтед» близок к назначению Тома Хаддлстоуна на должность играющего тренера молодёжного состава.

35-летний полузащитник подпишет с «красными дьяволами» контракт в ближайшее время, сообщает The Athletic. Англичанин пополнит ряды молодёжного состава команды, в котором будет совмещать роли тренера и игрока. Ранее данную должность занимал Пол Макшейн, покинувший клуб в связи с решением сосредоточиться на карьере наставника.

Хаддлстоун известен по выступлениям за «Тоттенхэм» с 2005 по 2013 год. Также хавбек представлял «Дерби Каунти» и «Халл». В общей сложности на счету футболиста 242 матча в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Том Хаддлстоун Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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