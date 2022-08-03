Тен Хаг может усадить Роналду на скамейку, если тот останется в «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду не будет иметь гарантированного места в стартовом составе при Эрике тен Хаге.

Голландский специалист предпочитает наигрывать в атаке Джейдона Санчо, Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда. Таким образом, по данным журналиста Нила Кастиса, португалец может потерять гарантированное место в основе, даже если останется в клубе и наберёт хорошую форму.

Напомним, что Криштиану Роналду планирует в ближайшее время перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» занял шестое место в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги, не сумев завоевать путёвку в самый престижный еврокубок.