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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лорд рассказал, как Фергюсон едва не возглавил олимпийскую сборную Англии в 2012 году

27 Июля 2022 • 16:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.52 4.30 6.30
07.08 16:00

Летняя Олимпиада 2012 года проходила в Лондоне, в силу чего англичанам, конечно же, очень хотелось достойно выступить во всех категориях, в том числе и в футболе - в английском футбольном обществе испытывали больше воодушевление после успеха «Челси» в Лиге чемпионов и не могли позволить себе ударить лицом в грязь в олимпийских играх.

Для этого руководство олимпийского комитета в лице знаменитого легкоатлета и лорда Себастьяна Коэ обратилось к шотландскому специалисту - легендарному сэру Алексу Фергюсону - с предложением возглавить футбольных олимпийцев Англии. И сперва тот дал свое согласие...

- Я обратился к нему, сперва он сказал «не знаю», а потом говорит - «знаешь, а я уже думаю, кого взять в эту команду». Потом Алекс окончательно сказал «да», но случилось так, что против выступил и «Манчестер Юнайтед», и Футбольная ассоциация. И мы отказались от этого плана, - цитирует Коэ BBC.

Вместо Фергосюона английских олимпийцев возглавил Стюарт Пирс, но его команда проиграла по пенальти в четвертьфинале корейцам.

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон
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