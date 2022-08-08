Рой Кин: «В «Манчестер Юнайтед» нет личностей и характера»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на поражение команды от «Брайтона» в домашнем поединке стартового тура Премьер-лиги. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась поражением манкунианцев со счетом 1:2.

«У «МЮ» все те же проблемы. В команде присутствуют талантливые футболисты, но у них не получается преодолевать неудачи. Я сейчас говорю о ДНК клуба и культуре тренировочного процесса – она отсутствует. Не вижу в команде личностей и характера», - приводит слова Кина Sky Sports.

В следующем туре чемпионата Англии «красные дьяволы» на выезде встретятся с «Брентфордом».