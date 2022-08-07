Магуайр назвал главную цель «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о старте нового сезона. Капитан «красных дьяволов» поведал о целях манкунианцев.

«Главная цель «Юнайтед» - выигрывать трофеи. Но для ее достижения нам необходимо добиться огромного прогресса. Результат прошлого сезона категорически неприемлем для нашего клуба», - передает слова Магуайра Sky Sports.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Англии «красные дьяволы» финишировали лишь на шестом месте и не попали в Лигу чемпионов.

В первом туре АПЛ подопечные Эрика тен Хага на своем поле встретятся с «Брайтоном». Матч пройдет на «Олд Траффорд» 7 августа.