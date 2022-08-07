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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Магуайр назвал главную цель «Манчестер Юнайтед»

07 Августа 2022 • 09:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.65 4.00 5.20
Через 5 ч. 47 мин.

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о старте нового сезона. Капитан «красных дьяволов» поведал о целях манкунианцев.

«Главная цель «Юнайтед» - выигрывать трофеи. Но для ее достижения нам необходимо добиться огромного прогресса. Результат прошлого сезона категорически неприемлем для нашего клуба», - передает слова Магуайра Sky Sports.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Англии «красные дьяволы» финишировали лишь на шестом месте и не попали в Лигу чемпионов.

В первом туре АПЛ подопечные Эрика тен Хага на своем поле встретятся с «Брайтоном». Матч пройдет на «Олд Траффорд» 7 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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