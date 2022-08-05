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Канчельскис раскритиковал Роналду

05 Августа 2022 • 09:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.60 4.05 5.70
07.08 16:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поступок главный звезды манкунианцев Криштиану Роналду, ранее покинувшего домашний стадион «красных дьяволов» «Олд Траффорд» до финального свистка товарищеского матча против «Райо Вальекано» (1:1). Напомним, португалец был заменён после первого тайма.

Канчельскис осудил поступок 37-летнего форварда, заявив, что таким образом португалец проявил неуважение по отношению к своим партнёрам.

«Так поступать по отношению к команде нельзя. Если так после каждой замены сразу уезжать со стадиона, будет бардак», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, то Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» в текущее трансферное окно, несмотря на то, что его контракт с «красными дьяволами» будет действовать ещё один год. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Португалии в 30 миллионов евро.  

В минувшем сезоне нападающий провёл за манкунианцев 37 матчей, забив 24 гола и отдав три результативные передачи.   

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис Райо Вальекано
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