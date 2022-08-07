​Роналду нанёс всего один удар в матче с «Брайтоном»

«Манчестер Юнайтед» неудачно показал себя в первом матче нового чемпионата Англии. Команда Эрика тен Хага проиграла дома «Брайтону» со счётом 1:2.

Звёздный Криштиану Роналду ещё не набрал оптимальных кондиций, поэтому он начинал игру на скамейке запасных. Португалец вышел на замену на 53-й минуте при счёте 0:2 на табло «Олд Траффорд». Отыграв около сорока минут, Роналду отметился всего лишь одним ударом. Этот выстрел был заблокирован, о чём говорят статистические данные портала WhoScored.

Теперь «Манчестер Юнайтед» будет готовиться к матчу против «Брентфорда». Он пройдёт в субботу, 13 августа.