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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Роналду нанёс всего один удар в матче с «Брайтоном»

07 Августа 2022 • 18:41 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:2
Брайтон
окончен

«Манчестер Юнайтед» неудачно показал себя в первом матче нового чемпионата Англии. Команда Эрика тен Хага проиграла дома «Брайтону» со счётом 1:2.

Звёздный Криштиану Роналду ещё не набрал оптимальных кондиций, поэтому он начинал игру на скамейке запасных. Португалец вышел на замену на 53-й минуте при счёте 0:2 на табло «Олд Траффорд». Отыграв около сорока минут, Роналду отметился всего лишь одним ударом. Этот выстрел был заблокирован, о чём говорят статистические данные портала WhoScored.

Теперь «Манчестер Юнайтед» будет готовиться к матчу против «Брентфорда». Он пройдёт в субботу, 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
Идет 45 минута Вест Хэм 0:1 Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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