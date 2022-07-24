Роналду близок к переходу в «Атлетико»: Ответы на главные вопросы потенциального трансфера

Криштиану Роналду собирается вернуться в Мадрид, но близок к переходу не в «Реал», а в «Атлетико». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отвечает на главные вопросы потенциального трансфера.

Почему Роналду хочет уйти из «МЮ»

Всего год назад Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», и это выглядело красивой историей. Сэр Алекс Фергюсон убедил португальца перейти в стан «красных дьяволов» вместо «Манчестер Сити», форвард забил в дебютном матче. Роналду вообще позабивал много голов и был, пожалуй, лучшим футболистом команды в минувшем сезоне.

Тем не менее «Манчестер Юнайтед» не смог пробиться в Лигу чемпионов. Роналду 37 лет, и он понимает, что закат карьеры не за горами, по этой причине он хочет найти клуб, который выступит в главном еврокубке. Помимо такого объяснения, есть и другое. Эрик тен Хаг явно будет строить игру, основанную на прессинге, и ветеран Роналду уже едва ли способен выдерживать высокий темп в Премьер-лиге. При этом португалец точно не хочет быть игроком ротации.

Роналду до сих пор не приступил к тренировкам с «МЮ», а в клубе не слишком этим озабочены. Тен Хаг наигрывает команды без португальца и говорит, что не знает, когда тот вернется. Судя по комментариям голландца, текущая ситуация его не очень беспокоит.

Почему Роналду собрался в «Атлетико»

Особых вариантов у португальца нет. Он хочет играть в Лиге чемпионов, что автоматически откинуло много вариантов. По данным прессы, португальцу сделали большое предложение в Саудовской Аравии, но он отказался.

Из топ-клубов сообщалось об интересе «Челси», но это скорее было желанием нового владельца, а не Томаса Тухеля. Едва ли немец был бы рад встраивать ветерана в свою прессинг-машину. «Бавария» рассматривала Роналду в качестве замены Роберту Левандовски, но отказалась, так как португалец не слишком впишется в игру Нагельсманна. Кроме того, в Мюнхене не готовы были платить игроку большую зарплату.

Роналду в свои 37 лет не готов прессинговать, зато может успешно завершать атаки команды. Так как все топ-клубы ставят активную игру, то португалец почти никуда не может вписаться. На примерах «Ювентуса» и «МЮ» было видно, как страдала структура команд из-за португальца. Исключение сейчас одно – это «Атлетико». Симеоне прекрасно умеет парковать автобус с задачей провести несколько вылазок, в которых очень важно реализовать свой момент. В этом смысле Роналду, кажется, идеально подходит под игру «матрасников».

Кроме того, сам португалец впечатлен тем желанием, которое проявляет Диего Симеоне при подписании Роналду. Форвард чувствует интерес к себе, что ему нравится.

Зачем «Атлетико» нужен Роналду

Частично на этот вопрос уже был дан ответ. Игра «Атлетико» предполагает, что на острие должен действовать форвард, который будет идеально реализовывать свои моменты. Летом «матрасников» покинул Луис Суарес, который в прошлом сезоне уже не справлялся с этой задачей. Матеус Кунья пока не стал форвардом-киллером, а на вернувшегося из аренды Альваро Морату в этом смысле надежды вообще нет.

«Атлетико» пытался побороться за Дарвина Нуньеса, но не сложилось. Других интересных вариантов на рынке нет. Роналду же действительно идеально подходит под требования «матрасников», а при отсутствии других вариантов у «Атлетико» выбора в общем-то и нет.

Какие будут условия перехода

Осуществить сделку будет не очень просто. «Атлетико», чтобы потянуть Роналду, надо разгрузить зарплатную ведомость. Выбор мадридцев пал на Антуана Гризманна, но и тут не всё просто. Француз выступает за «Атлетико» на правах аренды, и следующим летом «матрасники» обязаны его выкупить у «Барселоны» за 40 миллионов евро. Мадридцы уже предложили Гризманна ряду клубов, прежде всего «ПСЖ», но пока им никто не заинтересовался.

При этом пока не очень понятно, на каких условиях «МЮ» готов отпустить Роналду. У португальца ещё год действует контракт с «красными дьяволами». По данным английской прессы, «МЮ» готов отпустить Роналду в «Атлетико» в аренду на один сезон. Такой вариант возможен, если португалец продлит контракт с «красными дьяволами». В «МЮ» уверены, что смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам ближайшего сезона, и тогда португалец им понадобится.

Роман Андреев