Роналду решил расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»

Лидер «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не собирается оставаться в клубе до конца действующего соглашения.

Договор португальца с «красными дьяволами» истекает следующим летом, но 37-летний футболист не намерен ждать целый год. Роналду и его агент Жорже Мендеш сообщили боссам «Юнайтед» о намерении досрочно прекратить сотрудничество путём расторжения контракта, информирует Daily Mail. Данный запрос обусловлен отсутствием каких-либо предложений со стороны других клубов. Нападающий рассчитывает привлечь к себе интерес, став свободным агентом.

В прошедшей кампании Криштиану Роналду провёл 37 матчей за «Манчестер Юнайтед», поразив ворота 24 раза.