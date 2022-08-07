Магуайр: «Худший сценарий для старта сезона»

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Брайтона». Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал события провального матча.

- Мы выходили на поле с хорошим настроением, но получить 0:2 к перерыву - это худший сценарий для старта сезона. Первый гол сильно ударил по нам, мы практически перестали играть после него. Все помнят, какой у нас был прошлый сезон. Сейчас у нас новый тренер, новая философия, но пока не удается претворить ее в жизнь, - цитирует Магуайра Sky Sports.

Во втором туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брентфордом», игра состоится 13 августа.