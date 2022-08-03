Тен Хаг – о поведении Роналду: «Это неприемлемо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что португалец недавно покинул «Олд Траффорд» по ходу товарищеской игры с «Райо Вальекано».
«Я не принимаю такого поведения. Я считаю это неприемлемым. Это касается каждого. Мы являемся командой, поэтому все должны оставаться до самого конца», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.
Напомним, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальский форвард хочет выступать за команду, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
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