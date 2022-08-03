Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг – о поведении Роналду: «Это неприемлемо»

03 Августа 2022 • 12:57 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.55 4.10 6.00
07.08 16:00
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду. Напомним, что португалец недавно покинул «Олд Траффорд» по ходу товарищеской игры с «Райо Вальекано».

«Я не принимаю такого поведения. Я считаю это неприемлемым. Это касается каждого. Мы являемся командой, поэтому все должны оставаться до самого конца», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что Криштиану Роналду хочет покинуть «Манчестер Юнайтед». Португальский форвард хочет выступать за команду, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
13:20 · Англия. Премьер-лига
У «Барселоны» появился конкурент в борьбе за Силву 1
12:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о поведении Роналду: «Это неприемлемо» 1
12:49 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» согласовала трансфер игрока «МЮ»
11:02 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» находится в шаге от перехода в клуб из Серии А
10:56 · Англия. Премьер-лига
Дин Хендерсон: «Не хотел начинать предсезонку в «МЮ», ведь знал, что тен Хаг захочет меня сохранить»
10:51 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис готов покинуть «Интер» ради гранда АПЛ 1
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 60 миллионов евро за Кукурелью, но «Брайтон» хочет больше
10:41 · Англия. Премьер-лига
На Байи претендуют три клуба
10:36 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ покупает полузащитника сборной Бельгии за 35 миллионов евро
10:28 · Англия. Премьер-лига
Экс-тренер «МЮ» дал совет клубу, как поступить с Роналду
10:01 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб начал переговоры по трансферу де Йонга
09:56 · Англия. Премьер-лига
Новичок «Челси» Слонина: «Носить эмблему лучшего клуба в Лондоне – большая привилегия»
09:50 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А нацелился на футболиста «Арсенала» 1
09:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» всё ещё не дал согласие на переход в турецкий клуб
09:30 · Англия. Премьер-лига
Переход Аспиликуэты в «Барселону» находится под угрозой срыва
Все новости
Рекомендуем