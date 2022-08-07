​Роналду опубликовал фото перед стартом «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт первый матч нового сезона. Команда Эрика тен Хага на своём поле сыграет против «Брайтона». Звёздный форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду перед игрой опубликовал в социальной сети свою фотографию в форме «МЮ».

«Готов», - написал Роналду на фото.

В последний месяц в прессе появлялось много информации о желании Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед» ради возможности выступить в Лиге чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» и «Брайтон» начнут матч в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.