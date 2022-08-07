«Манчестер Юнайтед» проиграл на «Олд Траффорд», все 3 гола на счету игроков «Брайтона»

Эрик тен Хаг дебютировал во главе «Манчестер Юнайтед», и первый блин получился комом. «Красные дьяволы» принимали «Брайтон» и особо не впечатлили. В конце первого тайма Данни Уэлбек, активный в игре против бывшей команды, от лицевой линии нашел неприкрытого Паскаля Гросса на дальней штанге. Вскоре он же оформил дубль, добавив мяч в сетку после сэйва Давида де Хеа.
После перерыва свои моменты не использовал Маркус Рэшфорд, также на поле появился Криштиану Роналду. «МЮ» помог рикошет и автогол Алексиса Макаллистера после подачи углового. Но спасти игру манкунианцы не смогли – 1:2.
Протокол игры
|30'Гросс Паскаль (0:1)
|39'Гросс Паскаль (0:2)
|(1:2) Макаллистер Алексис68'
Де Хеа Давид•Далот Диогу•Магуайр Гарри• 53'Мартинес Лисандро• 45'Шоу Люк 74'90' (Эланга Энтони (90') •Мактоминай Скотт 25'78' (Ван де Бек Донни (78') •Фред Сантос53' (Роналду Криштиану (53') •Санчо Джедон90' (Гарначо Алехандро (90') •Фернандеш Бруну90' (Маласиа Тирелл (90') •Рэшфорд Маркус•Эриксен Кристиан
Запасные: Варан Рафаэль•Гарнер Джеймс•Уан-Биссака Аарон•Хитон Том
Санчес Роберт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Уэбстер Адам•Марч Соломон90' (Колуилл Леви (90') •Троссар Леандро 53'76' (Лемпти Тарик (76') •Макаллистер Алексис•Кайседо Мойсес•Гросс Паскаль•Лаллана Адам76' (Мвепу Энок (76') •Уэлбек Данни
07 августа. Стадион "Олд Траффорд".