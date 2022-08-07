«Манчестер Юнайтед» проиграл на «Олд Траффорд», все 3 гола на счету игроков «Брайтона»

Эрик тен Хаг дебютировал во главе «Манчестер Юнайтед», и первый блин получился комом. «Красные дьяволы» принимали «Брайтон» и особо не впечатлили. В конце первого тайма Данни Уэлбек, активный в игре против бывшей команды, от лицевой линии нашел неприкрытого Паскаля Гросса на дальней штанге. Вскоре он же оформил дубль, добавив мяч в сетку после сэйва Давида де Хеа.

После перерыва свои моменты не использовал Маркус Рэшфорд, также на поле появился Криштиану Роналду. «МЮ» помог рикошет и автогол Алексиса Макаллистера после подачи углового. Но спасти игру манкунианцы не смогли – 1:2.