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«Манчестер Юнайтед» проиграл на «Олд Траффорд», все 3 гола на счету игроков «Брайтона»

07 Августа 2022 • 18:00 Комментировать (5)
Манчестер Юнайтед
1:2
Брайтон
окончен

Эрик тен Хаг дебютировал во главе «Манчестер Юнайтед», и первый блин получился комом. «Красные дьяволы» принимали «Брайтон» и особо не впечатлили. В конце первого тайма Данни Уэлбек, активный в игре против бывшей команды, от лицевой линии нашел неприкрытого Паскаля Гросса на дальней штанге. Вскоре он же оформил дубль, добавив мяч в сетку после сэйва Давида де Хеа.

После перерыва свои моменты не использовал Маркус Рэшфорд, также на поле появился Криштиану Роналду. «МЮ» помог рикошет и автогол Алексиса Макаллистера после подачи углового. Но спасти игру манкунианцы не смогли – 1:2.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед1:2Брайтон
  30'Гросс Паскаль (0:1)
  39'Гросс Паскаль (0:2)
(1:2) Макаллистер Алексис68'  
Де Хеа ДавидДалот ДиогуМагуайр Гарри  53'Мартинес Лисандро  45'Шоу Люк  74' 90' (Эланга Энтони ( 90') Мактоминай Скотт  25' 78' (Ван де Бек Донни ( 78') Фред Сантос 53' (Роналду Криштиану ( 53') Санчо Джедон 90' (Гарначо Алехандро ( 90') Фернандеш Бруну 90' (Маласиа Тирелл ( 90') Рэшфорд МаркусЭриксен Кристиан
Запасные: Варан РафаэльГарнер ДжеймсУан-Биссака АаронХитон Том
Санчес РобертВельтман ЙоелДанк ЛьюисУэбстер АдамМарч Соломон 90' (Колуилл Леви ( 90') Троссар Леандро  53' 76' (Лемпти Тарик ( 76') Макаллистер АлексисКайседо МойсесГросс ПаскальЛаллана Адам 76' (Мвепу Энок ( 76') Уэлбек Данни
Запасные: Стил ДжейсонDeniz UndavМитома КаоруМопе НилВан Хеке Ян-ПольСармиенто Джереми
07 августа. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон
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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
Идет 45 минута Вест Хэм 0:1 Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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