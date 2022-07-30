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«Манчестер Юнайтед» не отказывается от планов на молодое дарование из Словении

30 Июля 2022 • 20:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.53 4.20 6.20
07.08 16:00

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему претендует на подписание нападающего «Ред Булл Зальцбурга» Беньямина Шешко.

Австрийский клуб чётко обозначил свою позицию: 19-летний форвард может быть продан, но только следующим летом. Несмотря на это, «Манчестер Юнайтед» не вычеркнул Шешко из своих планов на текущее трансферное окно, сообщает Фабрицио Романо. «Красные дьяволы» ещё не делали официального предложения, но продолжают переговоры с игроком.

Соглашение Беньямина Шешко с «Ред Буллом» рассчитано до 2026 года. В 38 матчах в составе гранда австрийского футбола словенец отметился 12 забитыми мячами и 8 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ред Булл Зальцбург Трансферы футбола - лето 2022 Беньямин Шешко
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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