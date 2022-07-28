Капитан «Атлетико»: «Мы сильны и без Роналду»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал слухи о приходе в клуб Криштиану Роналду.

По слухам, «Атлетико» – один из фаворитов в борьбе за португальца, а сам форвард «Манчестер Юнайтед» готов вернуться в Мадрид. Президент «матрасников» уже заявил, что переход Роналду в настоящий момент не рассматривается клубом.

«В нашей раздевалке нет разговоров о возможном приходе Роналду, – рассказывает в интервью AS капитан «Атлетико». – Среди моих одноклубников много выдающихся исполнителей. У нас есть футболисты из сборных Аргентины, Бразилии, Португалии, Франции и Испании – по-настоящему качественные игроки, способные приносить результат. Я верю в них, мы в полном порядке и без Роналду», – поведал Коке.