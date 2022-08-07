​Тен Хаг первым со времён ван Галя стартовал у руля «Манчестер Юнайтед» с поражения в АПЛ

Эрик тен Хаг неудачно провёл свой первый матч у руля «Манчестер Юнайтед» - команда проиграла «Брайтону» на своём поле со счётом 1:2.

Как сообщает Opta, Эрик тен Хаг стал первым за восемь лет тренером «Манчестер Юнайтед», который проиграл первый матч Премьер-лиги во главе команды. Последним таким тренером был Луи ван Галь – в августе 2014 года «красные дьяволы» под его руководством проиграли «Суонси» со счётом 1:2.

Следующий матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 13 августа. Соперником команды Эрика тен Хага будет «Брентфорд».