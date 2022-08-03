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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг рассказал, что нужно Роналду для игры за «Манчестер Юнайтед»

03 Августа 2022 • 19:25 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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07.08 16:00

Новый сезон в Премьер-лиге Англии стартует через считанные дни. «Манчестер Юнайтед» в первом туре чемпионата будет принимать «Брайтон» 7 августа. Между тем, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг снова высказался о состоянии Криштиану Роналду.

«Я думаю, Криштиану может [вписаться в команду]. Ему нужно набрать форму, он только начал. Роналду является фантастическим футболистом, что он доказывал неоднократно. Но тебя всегда судят по тому, какой ты есть сейчас. Каждый игрок, включая Роналду, должен всё время доказывать», - сказал тен Хаг в программе Football Daily.

Напомним, что Криштиану Роналду приехал в расположение «Манчестер Юнайтед» только на прошлой неделе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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