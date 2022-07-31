Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Роналду продолжает общаться с «Баварией» и «Атлетико»

31 Июля 2022 • 14:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.53 4.20 6.20
07.08 16:00

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Жорже Мендеш продолжает вести общение с «Баварией» и мадридским «Атлетико», несмотря на многочисленные заявления от руководителей обоих клубов о том, что они не намерены приглашать звёздного португальца. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся в расположение манкунианцев после пропуска нескольких тренировок и предсезонного турне.

Действующий контракт Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Португалии в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий провёл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Жорже Мендеш Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» объявил о переходе Мангаля официально
14:03 · Англия. Премьер-лига
Агент Роналду продолжает общаться с «Баварией» и «Атлетико»
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов погасить задолженность «Барселоны» перед де Йонгом 1
13:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» решительно настроен приобрести Фофана
12:57 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола не отпускают в «Челси» слухи
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов отпустить Ло Чельсо в «Наполи»
10:00 · Англия. Премьер-лига
Холанн - худший игрок матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» 6
09:30 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» предложили форварда на замену Бензема
09:04 · Англия. Премьер-лига
Клопп - рекордсмен по победам над Гвардиолой
07:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о поражении от «Ливерпуля» в Суперкубке
07:52 · Англия. Премьер-лига
«Челси» покупает нового вратаря за 15 миллионов
07:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» будет платить большую часть зарплаты Кепы в «Наполи»
07:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на результат матча «Арсенал» - «Севилья»
06:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в Суперкубке
06:40 · Англия. Премьер-лига
Зинченко назвал позицию, на какую его купил «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем