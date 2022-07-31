Агент Роналду продолжает общаться с «Баварией» и «Атлетико»

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Жорже Мендеш продолжает вести общение с «Баварией» и мадридским «Атлетико», несмотря на многочисленные заявления от руководителей обоих клубов о том, что они не намерены приглашать звёздного португальца. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Роналду вернулся в расположение манкунианцев после пропуска нескольких тренировок и предсезонного турне.

Действующий контракт Роналду с «красными дьяволами» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает форварда сборной Португалии в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий провёл за «Манчестер Юнайтед» 37 матчей, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи.