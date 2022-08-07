​Тен Хаг высказался после поражения «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ

«Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Брайтона» в стартовом туре Премьер-лиги – 1:2. Комментарий после игры дал рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Для голландца это был первый официальный матч во главе «МЮ».

«Конечно, это неудача и разочарование. Я знал, что будет непросто. Мы подарили сопернику два гола из-за плохой организации. Во втором тайме мы действовали лучше и имели моменты. Жаль, что мы их упустили.

Я недоволен. Это необязательное поражение. Нам нужно действовать лучше.

Нужны ли нам новые футболисты? Мы могли бы выступить лучше с теми игроками, которые у нас есть», - слова тен Хага в социальных сетях приводит журналист Шамух Хафез.