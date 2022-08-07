Руис - возможная альтернатива для Френки де Йонга

«Манчестер Юнайтед» прорабатывает запасные варианты на тот случай, если Френки де Йонг не согласится перейти под крыло своего бывшего наставника по «Аяксу» Эрика тен Хага. Возможной альтернативной может стать испанский футболист «Наполи» Фабиан Руис, сообщает портал Goal. Финансовые условия гипотетической сделки пока что не сообщаются. Фабиан Руис выступает за «Наполи» с 2018 года.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» дебютирует в новом сезоне английской Премьер-лиги, команда тен Хага примет в домашнем матче «Брайтон». В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял только шестое место в чемпионате.