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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руис - возможная альтернатива для Френки де Йонга

07 Августа 2022 • 04:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.65 4.00 5.20
Через 10 ч. 22 мин.

«Манчестер Юнайтед» прорабатывает запасные варианты на тот случай, если Френки де Йонг не согласится перейти под крыло своего бывшего наставника по «Аяксу» Эрика тен Хага. Возможной альтернативной может стать испанский футболист «Наполи» Фабиан Руис, сообщает портал Goal. Финансовые условия гипотетической сделки пока что не сообщаются. Фабиан Руис выступает за «Наполи» с 2018 года.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» дебютирует в новом сезоне английской Премьер-лиги, команда тен Хага примет в домашнем матче «Брайтон».  В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял только шестое место в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Фабиан Руис Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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