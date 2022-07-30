Роналду опубликовал фото с тренировки «Манчестер Юнайтед»

Судя по всему, Криштиану Роналду в своём желании покинуть «Манчестер Юнайтед» не так категоричен, как кажется. В субботу португалец опубликовал в социальных сетях фотографию с тренировочного занятия.

«Работа идёт…» - такими словами подписал фотографию звездный португалец.

На фото Криштиану Роналду в компании четверых своих партнёров улыбается. Видно, что португальский игрок находится в хорошем расположении духа.

В субботней тренировке «МЮ» принимали участие игроки, которые не полетели в Осло на товарищеский матч с «Атлетико». В воскресенье «красные дьяволы» проведут ещё одну товарищескую игру – против «Райо Вальекано» на родном «Олд Траффорд». Криштиану Роналду должен появиться на поле.