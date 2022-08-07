Тен Хаг запросил у руководства «МЮ» нападающего с особыми характеристиками

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет видеть в своей команде нового нападающего.

Голландскому специалисту нужен «большой» форвард, умеющий играть спиной к воротам, для прямолинейной игры в ситуациях, когда основной план на игру не срабатывает. Кроме того, данный персонаж должен довольствоваться ролью запасного и обладать достаточным авторитетом, чтобы помочь команде сплотиться после проблемного прошлого сезона, сообщает манчестерская газета. Основная цель «Юнайтед» под обозначенные критерии – форвард «Болоньи» Марко Арнаутович, за которого итальянский клуб требует порядка 15 млн евро.

33-летний австриец отметился 14 голами в прошедшем розыгрыше Серии А.