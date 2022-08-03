Дин Хендерсон: «Не хотел начинать предсезонку в «МЮ», ведь знал, что тен Хаг захочет меня сохранить»

Голкипер «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон заявил, что пока не разговаривал с новым тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом по поводу своего будущего на «Олд Траффорд». Напомним, молодой англичанин присоединился к «лесникам» на правах аренды.

«Я не разговаривал с тен Хагом. Я не хотел начинать предсезонку в «Манчестер Юнайтед», ведь знал, что тренер захочет меня сохранить. Мне просто нужно чаще выходить на поле», – цитирует Хендерсона Talksport.

Дин Хендерсон провёл два последних сезона в качестве второго номера «Манчестер Юнайтед». Ранее англичанин выступал в АПЛ за «Шеффилд Юнайтед».