Тен Хаг знает, как решить проблему отсутствия Роналду и Марсьяля перед первым туром АПЛ

Сразу два нападающих «Манчестер Юнайтед» не смогут сыграть в матче первого тура Премьер-лиги против «Брайтона».

Антони Марсьяль травмировался, а Криштиану Роналду пока не набрал форму, так как пропустил часть предсезонной подготовки. Наставнику «красных дьяволов» Эрику тен Хагу придётся придумать, как обойтись без обоих форвардов в своём дебютном матче в чемпионате Англии. Согласно информации Daily Mail, у голландца уже есть план: специалист рассматривает возможность игры с «ложной девяткой» на острие атаки в поединке с «Брайтоном». Данный вариант был протестирован в одной из закрытых предсезонных игр.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» пройдёт 7 августа.