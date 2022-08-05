Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг знает, как решить проблему отсутствия Роналду и Марсьяля перед первым туром АПЛ

05 Августа 2022 • 02:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.60 4.05 5.70
07.08 16:00

Сразу два нападающих «Манчестер Юнайтед» не смогут сыграть в матче первого тура Премьер-лиги против «Брайтона».

Антони Марсьяль травмировался, а Криштиану Роналду пока не набрал форму, так как пропустил часть предсезонной подготовки. Наставнику «красных дьяволов» Эрику тен Хагу придётся придумать, как обойтись без обоих форвардов в своём дебютном матче в чемпионате Англии. Согласно информации Daily Mail, у голландца уже есть план: специалист рассматривает возможность игры с «ложной девяткой» на острие атаки в поединке с «Брайтоном». Данный вариант был протестирован в одной из закрытых предсезонных игр.

Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон» пройдёт 7 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Брайтон Антони Марсьяль Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
02:38 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов потратить 100 млн евро на 21-летнего центрального защитника
02:35 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» - «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
02:31 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» - «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
02:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не боится конкуренции с «ПСЖ» за трансфер Бернарду Силвы
02:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг знает, как решить проблему отсутствия Роналду и Марсьяля перед первым туром АПЛ
01:56 · Англия. Премьер-лига
Конте объяснил, почему не задерживается в клубах надолго
01:44 · Англия. Премьер-лига
Роналду проявил себя на тренировках «Манчестер Юнайтед»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал четырёх претендентов на чемпионство в новом сезоне АПЛ
00:27 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» заплатит за Кукурелью более 70 млн евро»
04 Августа
23:43 · Англия. Премьер-лига
«Челси» заплатит за Кукурелью значительно больше, чем сообщалось ранее
22:47 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля»: «Трент может стать для сборной Англии своим Кафу, если правильно его использовать»
22:33 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта: «Челси» – мой дом, я рад остаться»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» стремится как можно скорее оформить подписание Маркоса Алонсо
22:05 · Англия. Премьер-лига
Громкий трансфер всё ближе: Кукурелья прошёл медосмотр в «Челси»
Все новости
Рекомендуем