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Испанские СМИ назвали два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры для Роналду

01 Августа 2022 • 22:48 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
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07.08 16:00

Будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым.

Португалец по-прежнему намерен сменить клубную прописку этим летом, но сделать это не так-то просто – из-за зарплаты и возраста нападающего далеко не каждый клуб решается вступить в сделку. Как сообщает испанский журналист Ману Сайнс, два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры для Роналду на сегодняшний день – переход в «Наполи» либо в «Атлетико».

Президент «матрасников» ранее опроверг сведения о приближающемся приходе Роналду в свой клуб, однако мадридцы не оставляют надежд на подписание 37-летнего форварда, которого очень хочет видеть в своей команде наставник Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Наполи Диего Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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