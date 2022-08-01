Испанские СМИ назвали два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры для Роналду

Будущее Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым.

Португалец по-прежнему намерен сменить клубную прописку этим летом, но сделать это не так-то просто – из-за зарплаты и возраста нападающего далеко не каждый клуб решается вступить в сделку. Как сообщает испанский журналист Ману Сайнс, два наиболее вероятных варианта продолжения карьеры для Роналду на сегодняшний день – переход в «Наполи» либо в «Атлетико».

Президент «матрасников» ранее опроверг сведения о приближающемся приходе Роналду в свой клуб, однако мадридцы не оставляют надежд на подписание 37-летнего форварда, которого очень хочет видеть в своей команде наставник Диего Симеоне.