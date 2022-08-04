У «Манчестер Юнайтед» проблема перед стартом АПЛ – Марсьяль травмирован, Роналду не готов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед стартом сезона Английской премьер-лиги столкнулся с проблемой. Криштиану Роналду ещё не набрал форму, поэтому чемпионат в качестве основного центрального нападающего должен был начать Антони Марсьяль, который хорошо зарекомендовал себя во время предсезонки. Тем не менее, французский футболист угодил в лазарет.

Как сообщает The Athletic, у Марсьяля имеется проблема с подколенным сухожилием. Точные сроки восстановления футболиста не называются, но есть надежда, что Марсьяль сможет сыграть против «Брентфорда» на следующей неделе.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Брайтон» пройдёт 7 августа.