Роналду хочет сменить клуб в течение недели

Криштиану Роналду намерен в скором времени найти себе новых работодателей.

37-летний форвард так и не изменил своих планов, несмотря на уговоры руководителей и главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Как утверждает Diario AS, Роналду хочет перейти в другой клуб до матча первого тура Английской премьер-лиги против «Брайтона». Встреча состоится 7 августа.

Ранее стало известно, что основные претенденты на игрока – итальянский «Наполи» и испанский «Атлетико». При этом переговоры в настоящий момент не ведутся.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года.