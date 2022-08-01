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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду хочет сменить клуб в течение недели

01 Августа 2022 • 23:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Брайтон
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07.08 16:00

Криштиану Роналду намерен в скором времени найти себе новых работодателей.

37-летний форвард так и не изменил своих планов, несмотря на уговоры руководителей и главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Как утверждает Diario AS, Роналду хочет перейти в другой клуб до матча первого тура Английской премьер-лиги против «Брайтона». Встреча состоится 7 августа.

Ранее стало известно, что основные претенденты на игрока – итальянский «Наполи» и испанский «Атлетико». При этом переговоры в настоящий момент не ведутся.

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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