Тренер «Брайтона»: «Заслуженная победа»

В первом туре начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел домашнее поражение от «Брайтона». Все решили два гола, которые гости забили уже в первой половине матча. Наставник «Брайтона» Грэм Поттер очень доволен итогами игры.

- Это было отличное выступление. Заслуженная победа. Отличное начало сезона. Мы вышли на поле в позитивном, смелом настроении, и ребята сделали все возможное. Наша игра в первом тайме была действительно сильной, - цитирует Поттера Sky Sports.

Во втором туре английской Премьер-лиги «Брайтон» сыграет с «Ньюкаслом», игра состоится 13 августа.