Между Роналду и тен Хагом состоялся «напряжённый» разговор

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг пытается убедить Криштиану Роналду остаться.

Как известно, во вторник португалец обсудил с клубом своё будущее, но никакого компромисса найдено не было. Согласно сведениям журналиста Ману Сайнса, личную беседу с игроком провёл и наставник Эрик тен Хаг – диалог описывается как «напряжённый». Голландец попытался уговорить Роналду остаться, убеждая в амбициозности и перспективности проекта, но 37-летнего форварда эта речь не впечатлила – он не изменил своего мнения и по-прежнему хочет покинуть клуб.

Главным претендентом на Криштиану Роналду до недавних пор считался «Атлетико», однако президент мадридцев опроверг информацию об интересе к звезде «Манчестер Юнайтед».