Тен Хаг: «Роналду тренировался с командой 10 дней, это слишком мало»

После поражения от «Брайтона» (1:2) наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг снова высказался о Криштиану Роналду.

Напомним, Роналду вышел на замену в начале второго тайма. До конца игры португальский форвард нанёс всего лишь один удар по воротам, причём он был заблокирован.

«Роналду тренировался с командой десять дней. Это слишком мало для того, чтобы провести на поле 90 минут», - сказал тен Хаг, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Саймон Стоун.

Напомним, что львиную долю предсезонной подготовки «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пропустил из-за личных проблем.