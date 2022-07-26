«МЮ» и Роналду обсудили будущее, но ни о чём не договорились

Первый этап обсуждений между Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» никак не прояснил ситуацию.

Стороны провели переговоры по ближайшему будущему 37-летнего португальца, который, напомним, заявил о желании сменить клуб этим летом. По информации Telegraph, компромисс так и не был достигнут: представители «Юнайтед» сообщили Роналду, что тот не будет продан ни при каких обстоятельствах, несмотря на планы игрока.

Контракт Криштиану Роналду с «красными дьяволами» действует до лета следующего года. В минувшем сезоне нападающий отметился 24 голами в 37 матчах команды во всех соревнованиях.