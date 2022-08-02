Рио Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» должен поскорее принять решение по Роналду»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что клубу следует поскорее определиться с тем, оставит ли он в своем составе португальского нападающего Криштиану Роналду или нет. Роналду появился на поле в товарищеском матче против «Райо Вальекано», сыграл первый тайм и был таков.

- Если слухи верны и он действительно хочет уйти, то, как болельщик клуба я хотел бы, чтобы клуб поскорее принял решение. Не хотелось бы, чтобы все это тянулось, как в случае с Гарри Кейном в прошлом году, - цитирует Фердинанда The Mirror.

Чемпионат Англии начинается уже на этой неделе, в первом туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Брайтоном».