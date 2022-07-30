Лапорта – о возможном переходе Роналду в «Барселону»: «Мы предпочли Левандовски»

Президент «Барселоны» ответил на вопрос о возможном переходе Криштиану Роналду в каталонский клуб этим летом.

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» активно занимается поиском нового клуба для португальца и, по слухам, предлагал его услуги «Барселоне».

«Таков трансферный рынок – всегда появляются те или иные слухи, – комментирует сведения Жоан Лапорта. – Правда в том, что мы с самого начала хотели подписать Левандовски. Мы решили выбрать его, зная, какую пользу он может принести нашему проекту. Что касается Роналду, рынок всегда порождает множество противоречивых слухов. Я предпочитаю не вдаваться в подробности на этот счёт.

Роналду – выдающийся профессионал, он по-прежнему в отличной форме. Уверен, такой амбициозный игрок имеет много вариантов продолжения карьеры, но он принадлежит «Манчестер Юнайтед» – это великий клуб, который я очень уважаю», – сказал президент «Барселоны».