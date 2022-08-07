Руни предлагает «Манчестер Юнайтед» отпустить Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал ситуацию своего экс-партнера по команде Криштиану Роналду. Португальский суперфорвард вернулся в клуб, но «Манчестер Юнайтед» даже не смог пробиться в Лигу чемпионов, и теперь Роналду хотел бы уйти в клуб, который выступает в лучшем клубном турнире Европы. Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить его.

- Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить Криштиану. Надо строить команду с перспективой, вот настоящая задача Тен Хага. Свои голы Роналду, конечно, будет забивать, но тут речь о планировании. Надо взять вместо него игрока, который гарантированно будет в команде следующие годы, вокруг которого можно строить игру в перспективе, - цитирует Руни Sport Bible.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» дебютирует в новом сезоне английской Премьер-лиги, команда тен Хага примет в домашнем матче «Брайтон». В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял только шестое место в чемпионате.