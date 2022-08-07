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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руни предлагает «Манчестер Юнайтед» отпустить Роналду

07 Августа 2022 • 04:11 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брайтон
1.65 4.00 5.20
Через 10 ч. 22 мин.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал ситуацию своего экс-партнера по команде Криштиану Роналду. Португальский суперфорвард вернулся в клуб, но «Манчестер Юнайтед» даже не смог пробиться в Лигу чемпионов, и теперь Роналду хотел бы уйти в клуб, который выступает в лучшем клубном турнире Европы. Руни считает, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить его.

- Я считаю, что «Манчестер Юнайтед» должен отпустить Криштиану. Надо строить команду с перспективой, вот настоящая задача Тен Хага. Свои голы Роналду, конечно, будет забивать, но тут речь о планировании. Надо взять вместо него игрока, который гарантированно будет в команде следующие годы, вокруг которого можно строить игру в перспективе, - цитирует Руни Sport Bible.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» дебютирует в новом сезоне английской Премьер-лиги, команда тен Хага примет в домашнем матче «Брайтон».  В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял только шестое место в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БРАЙТОН
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07.08  16:00 Лестер ... Брентфорд 2.02 3.60 3.55
07.08  16:00 Манчестер Юнайтед ... Брайтон 1.60 4.20 6.00
07.08  18:30 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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